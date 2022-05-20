وزارة التجارة: تخصيص أسواق الرحمة لبيع الكباش وأخرى للأدوات المدرسية
أمر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، بتنظيم أسواق رحمة مخصصة لبيع الماشية والأدوات المدرسية عبر كامل القطر الوطني.
وفي بيان للوزارة، فقد ترأس الوزير رزيق أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير من خلاله بعض التوجيهات تتعلق بتنظيم اسواق رحمة عبر كامل القطر الوطني مخصصة لبيع الماشية بالتنسيق مع المصالح المعنية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.
إضافة إلى تنظيم اسواق اخرى تخصص لبيع الادوات المدرسية قصد توفيرها بأسعار تنافسية تحت الولاة.
كما أمر الوزير من مدراء التجارة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية وتكثيف الخرجات الميدانية مع تجنيد كل الوسائل للحد من بعض الممارسات التجارية غير النزيهة التي قد تمس بصحة المواطن.
والتي من اهمها عرض المنتجات الغذائية في ظروف غير صحية و تعمد بعض التجار عدم إشهار الاسعار.
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كما قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أن العديد من العوامل ساهمت في انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال شهر ماي الجاري. على غرار تراجع الطلب على المواد الغذائية والفلاحية ذات الإستهلاك الواسع. والتحكم في شبكات توزيعها.
وأضاف مقراني في تصريح “لـوأج”، أن مستوى الإنتاج للمواد الغذائية والفلاحية ذات الإستهلاك الواسع بقي ثابتا. غير أن تراجع الطلب عليها بعد نهاية شهر رمضان، ساعد على تحقيق الوفرة في الأسواق وانعكس على الأسعار التي عرفت تراجعا جد محسوس.
كما أشار مقراني إلى أن، شهر رمضان عرف ضغطا على العديد من المنتوجات بسبب الطلب المتزايد. وكذلك الإقتناء المفرط الذي بلغ مستويات قياسية في بعض المواد على غرار السميد والزيت. ما أدى الى تذبذبات في التموين.و مستويات التموين نفسها حاليا. غير أن المنتجات تعرف وفرة في الواجهات التجارية.
وأشار مقراني، أنه وخلال ماي الجاري، تراجعت الأسعار بنسب تتراوح بين 34 إلى 40 بالمائة. مقارنة بالسعر المسجل شهر رمضان. وذلك وفقا لبيانات مصالح وزارة التجارة. والتي تتابع عمليات التموين بشكل منتظم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بالولايات الـ58 للبلاد. من خلال النظام الرقمي المستخدم على المستوى المركزي.
كما أنه وفضلا عن تراجع الطلب، تعرف أسعار الخضر والفواكه هبوطا في الأسواق مع دخول مرحلة جني المحاصيل الموسمية.
وأفاد ذات المتحدث، أن تأطير عمليات التجارة الخارجية، بالتنسيق مع قطاع الفلاحة. عبر منح رخص لبعض المتعاملين الإقتصاديين للشروع في الإستيراد ساهم من جهته. في ضبط السوق وتخفيض الأسعار. مشيرا على سبيل المثال إلى أسعار الموز تراجعت إلى 330 دج/كغ.