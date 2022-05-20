وزارة التجارة: تخصيص أسواق الرحمة لبيع الكباش وأخرى للأدوات المدرسية

أمر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، بتنظيم أسواق رحمة مخصصة لبيع الماشية والأدوات المدرسية عبر كامل القطر الوطني.

وفي بيان للوزارة، فقد ترأس الوزير رزيق أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير من خلاله بعض التوجيهات تتعلق بتنظيم اسواق رحمة عبر كامل القطر الوطني مخصصة لبيع الماشية بالتنسيق مع المصالح المعنية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

إضافة إلى تنظيم اسواق اخرى تخصص لبيع الادوات المدرسية قصد توفيرها بأسعار تنافسية تحت الولاة.

كما أمر الوزير من مدراء التجارة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية وتكثيف الخرجات الميدانية مع تجنيد كل الوسائل للحد من بعض الممارسات التجارية غير النزيهة التي قد تمس بصحة المواطن.

والتي من اهمها عرض المنتجات الغذائية في ظروف غير صحية و تعمد بعض التجار عدم إشهار الاسعار.

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