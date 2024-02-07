وزارة التجارة.. تخصيص 46 طن من الحليب الفوري “لحظة” لمناطق الجنوب

أعلن الحاج دعاشي، مدير الدراسات والإستكشاف والإعلام الإقتصادي بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بأن الحكومة أعدت خارطة طريق إستباقية لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك في الأسواق طيلة شهر رمضان. طبقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد.

وقال دعاشي خلال نزوله ضيفا على القناة الثانية، أمس. بأن التعليمات صدرت من أجل ضخ كميات إضافية من هذه المواد الأساسية في السوق بداية من شهر جانفي 2024. وذلك تحسبا لمواجهة الطلب المتوقع خلال شهر رمضان أين تم رفع كمية الزيت المتداولة يوميا في السوق من 1800 طن إلى 04 آلاف طن يوميا. ورفع كمية السكر الأبيض من 2100 طن يوميا إلى 4500 طن يوميا. بالإضافة كذلك إلى رفع حصة الحليب المبستر الشهرية المخصصة للملبنات من غبرة أو مسحوق الحليب من 950 14 طن إلى 21 ألف طن شهريا. لتغطية حاجيات 127 ملبنة عبر جل ولايات الوطن، من بينها 112 وحدة تابعة للقطاع الخاص.

وأشار المتحدث أنه وتحسبا لمواجهة الطلب الكبير خلال شهر رمضان. رفعت وزارة التجارة وترقية الصادرات اقترحنا من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. العمل على تخصيص كميات إضافية من الحليب المبستر لتصل إلى 3 آلاف طن خلال شهر رمضان. ويشرف على توزيعها الديوان الوطني للحليب “أونيل” لفائدة جميع الملبنات العمومية والخاصة”.

في سياق متصل، كشف الحاج دعاشي أنه طبقا لتوجيهات السلطات العليا، تقرر تخصيص لمناطق الجنوب كميات معتبرة من الحليب الفوري المعروف بـ “لحظة ” بدل الحليب المبستر وتقدر ب46 طن. بالنظر إلى خصوصية هذه المناطق. وقد أوكلت عملية تموين بلديات الجنوب للمجمع العمومي “جيبلي”. الكائن مقره ببودواو بولاية بومرداس وذلك في غضون الأيام أو الأسبوعين القادمين”.

كما قال دعاشي ان “الوزارة خصصت منصة رقمية للمراقبة والمتابعة اليومية لعملية الإنتاج. وتوزيع مادة الحليب بطريقة رقمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية باعتبارها مادة مدعمة”.