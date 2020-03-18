وزارة التجارة تدعو المواطنين لتبليغ مديرياتها الجهوية عن تجاوزات التجار

وضعت وزارة التجارة، تحت تصرف المواطنين، أرقام هواتف المديريات الجهوية للتجارة، للتبليغ عن أي ممارسات غير شرعية أو تجاوزات محتملة لبعض التجار، بهدف احتكار السلع وخلق ندرة في السوق لرفع الأسعار.

وأشارت وزارة التجارة، أن الإجراء، سيمكن فرق الرقابة من التدخل بالسرعة المطلوبة، وردع كل من تخول له نفسه التلاعب بغذاء ومستلزمات المواطنين في هذه الفترة الحساسة.

إضافة إلى ذلك، فقد تم توجيه التعليمات اللازمة للمديريات الولائية للتجارة لفتح أبوابها أمام المواطنين ووضع أرقام هواتفها ومواقعها الالكترونية تحت تصرفهم، لتمكينهم من التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة أو غير شرعية لبعض التجار.

ويأتي الإجراء، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بمحاربة وكشف وفضح كل الممارسات غير الشرعية والمشبوهة لبعض التجار الجشعين، بهدف احتكار المواد الأساسية، واستغلال الفرصة للمضاربة بأسعارها لتحقيق أرباح إضافية، واستنزاف القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها بلادنا للتصدي لفيروس كورونا.