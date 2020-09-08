وزارة التجارة تعتمد نظام رقابة جديد لمراقبة السلع المصنعة والمستوردة

كشف صبيحة اليوم الثلاثاء، وزير التجارة كمال رزيق، من أدرار انه سيتم وضع نظام رقابة جديد بمعايير عالمية على المستوى الوطني لحماية صحة المستهلك الجزائري.

ويشكل هذا النظام مخبر وطني يختص في معاينة المواد الصناعية، بالاضافة الى 16 مخبر جهوي و مخابر ولائية اضافة الى المخابر الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التجارة .

كما أشار وزير التجارة، انه سيتم اخضاع السلع المستوردة والمصنعة محليا للمراقبة و المعاينة على مستوى المخابر الوطنية وفق المعايير العالمية ليتم بعدها الترخيص لها للتداول في السوق.

وللإشارة يقوم وزير التجارة كمال رزيق رفقة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، اليوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 بزيارة عمل إلى ولاية أدرار