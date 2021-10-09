وزارة التجارة تفند تصريحات نسبت للوزير رزيق

فندت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم السبت، بعض المنشورات والتصريحات الكاذبة التي تتداولها بعض الصفحات المشبوهة على شبكات التواصل الإجتماعي.

وذلك منذ ليلة أمس، مفادها تصريحات مُفبركة منسوبة حسب مسربيها لوزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق حول سعر بعض المواد الغذائية.

حيث أنها ليس لها أي أساس من الصحة، وبهذا الصدد ستتخذ وزارة التجارة وترقية الصادرات كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون في هذا الشأن تجاه المسؤولين حول هذه التصريحات الكاذبة.

وأيضا الصفحات الناقلة لمغالطة الرأي العام دون العودة للمصادر الرسمية للوزارة المعروفة لدى الجميع.

وجاء هذا التفنيد عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك”.