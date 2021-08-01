وزارة التجارة تكذب خبر نقص مادة الفرينة في الأسواق

كذب وزارة التجارة خبر نذرة مادة الفرينة في الأسواق مؤكدة توفرها وبكميات كافية حسب المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة. وأوضح سامي قلي أن خبر نذرة الفرينة معلومات مغلوطة، مبرزا أن كل المواد الاستهلاكية متوفرة.كما هذه المواد محل متابعة ميدانية من طرف وزارتي التجارة والفلاحة وبالأخص في ظل الظرف الصحي الحالي.

كما فنذ ذات المسؤول هذا الخبر ووصفه بالمعلومة المغلوطة تسعى من وراءها جهات لتقديم أخبار كاذبة لأغراض معينة. واكد سامي قلي بأن المطاحن والتي يبلغ عددها 432 مطحنة عبر التراب الوطني، تنتج حاليا دون انقطاع. كما انها منعت من إجراء توقفات تقنية تحسبا لأي طارئ.

وأشار ذات المسؤول أن هذه المطاحن تتنج حاليا 317 ألف قنطار من القمح اللين تستخدم في انتاج 24 ألف قنطار من مادة الفرينة. هذه الكمية على حد قول ذات المسؤول “كمية تكفينا وتكفي حتى جيراننا”. ويوجه من هذه الكمية ما مقداره 5100 قنطار نحو المخابز بصفة دائمة.