وزارة التجارة تمنح 150 طن من المواد الغذائية كهبة للهلال الأحمر الجزائري

قدمت وزارة التجارة هبة للهلال الاحمر الجزائري تتمثل في 150 طن من المواد الغذائية موجهة للتوزيع على مناطق الظل الـ 11 عبر التراب الوطني.

وأكد وزير التجارة كمال رزيق في مداخلة له بمناسبة تقديم هذه الهبة بحضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس أن هذه الهبة موجهة للعائلات المحتاجة عبر الولايات الـــ11 في إطار الهبة التضامنية الــ 49 التي تستكمل سلسلة من 48 قافلة عبر أرجاء الوطن منذ بداية الأزمة الصحية.

وتم التوقيع على هامش هذه الهبة بالأحرف الأولى على اتفاقية تعاون بين وزارة التجارة والهلال الأحمر الجزائري قصد تكثيف الجهود التضامنية طيلة السنة.

وأكدت بن حبيلس على الهبة التضامنية التي يشهدها البلد منذ ظهور الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد_19 لتبرز بذلك وفاء مختلف الفاعلين في المجتمع للقيم الراسخة منها ثقافة التضامن.

وأشارت بن حبيلس إلى أن الهلال الاحمر الجزائري سيقوم بإيصال هذه المساعدات إلى العائلات التي تعاني في صمت على مستوى المناطق الحدودية.

و استرسلت تقول: ” أنها المرة الأولى التي يوقع فيها عضو من الحكومة رسميا على اتفاقية مع الهلال الأحمر الجزائري الهلال الأحمر الجزائري وهو ما يعني أنه استعاد مكانته الحقيقية”.

وأضاف رزيق أن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ستجسد من خلال غرفها الـ48 عبر الوطن 1000 طن من المواد الغذائية التي ستسلم لمخازن الهلال الأحمر الجزائري سنويا علما أن 60 بالمائة من هذه الكمية ستوزع على مستوى مناطق الظل للبلاد فيما ستوجه 40 بالمائة المتبقية لمختلف العمليات التضامنية المستعجلة.