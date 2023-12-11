وزارة التجارة: مواصلة سحب أجهزة التدفئة وكواشف الغاز غير المطابقة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن هذه العملية تتم عن طريق أعوان الرقابة. على مستوى كل مديريات التجارة وترقية الصادرات، وهذا بعد الفحوصات التي تم اجرائها على مستوى مخابر مراقبة النوعية التابعة لها و التي “أظهرت عدم مطابقة بعض العلامات للمعايير الصارمة للسلامة المعتمدة”.

ويتعلق الأمر بجهازي التدفئة من علامة “ماكسوال” (Maxwell). نموذج “ماكس ار جي دي 10ان دي” (Max RGD10ND)، ونموذج “ماكس ار جي دي 14ان دي” (Max RGD14ND).

أما بالنسبة لكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون، فيتعلق الأمر بجهاز الكشف الحامل لعلامة “أطلس” (Atlas). الجهاز الحامل لعلامة “زاس توربو” (Zass Turbo) من نوع “FG-A009″، الجهاز الحامل لعلامة “ماكستور” (Maxtor) من نوع “Max-009″، الجهاز الحامل لعلامة “جيون” (Geant) من نوع “GN-COD01-3B”. وكذا جهاز الكشف الحامل لعلامة براند (Brand) من نوع “براند ارينا” (Brand Arina).