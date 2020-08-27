وزارة التجارة: 31 ديسمبر المقبل أخر أجل لإتسعمال وسائل الدفع الإلكتروني

حددت وزارة التجارة تاريخ 31 ديسمبر 2020 أخر اجل لامتثال التجار لتعليمة استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان لها: تطبيقا لأحكام المادة 111 لقانون المالية لسنة 2020، تعلم وزارة التجارة كافة التجار، أنهم ملزمون بوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني قصد تمكينه من تسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أوالمؤسسات البنكية المعتمدة.

في هذا الإطار، فإن كل التجار مدعوين للتقرب من مصالح بريد الجزائر أو البنوك والمؤسسات المصرفية لطلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل اللازمة قصد ضمان تقديم خدمة الدفع عن بعد( TPE , QR Code…) .

يجب على كل تاجر الامتثال لهذه الأحكام في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020، وذلك بإيداع طلب على مستوى المصالح المختصة التابعة للمؤسسات البريدية والبنكية المذكورة أعلاه والتي تسلم له وصلا بذلك و كل تاجر تعذر عليه تجهيز فضاءه بهذه الوسائل في التاريخ المحدد، يمكنه تقديم الوصل بالإيداع عند عمليات الرقابة المنجزة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا .

​لكل معلومات إضافية، فإن التجار المعنيين مدعوون للتقرب من المديريات الجهوية والولائية للتجارة.