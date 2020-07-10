وزارة التجارة: 8600 عملية تعويض للمتعاملين الإقتصاديين خلال أربع سنوات

أفادت وزارة التجارة، أن الحصيلة الأولية لمعالجة تعويضات المتعاملين الإقتصاديين في إطار صندوق دعم الصادرات فاقت 8.600 تعويض منذ سنة 2016 والى غاية نهاية 2019.

وجاء في بيان لوزارة التجارة، أن الوزير عقد أمس الخميس بمقر الوزارة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي اجتماعا لدراسة ملف الصندوق الخاص بدعم الصادرات، حيث سبق للوزيرين فرض آليات جديدة لمعالجة مختلف ملفات المتعاملين الاقتصاديين تقضي على الممارسات البيروقراطية التي كان يشتكي منها المصدرون على مر سنوات.

وأضاف البيان، أنه تم خلال اللقاء عرض الحصيلة الأولية لهذه التعويضات والتي تمثلت في معالجة 8.650 تعويض عملا بالتعليمات التي أسداها الوزيران بعد ملاحظة التأخر المسجل في التكفل بهذه الملفات، بعد أن حدد الوزير تاريخ نهاية شهر جوان الماضي كآخر أجل لإتمام العملية بعنوان السنوات المتأخرة و هي 2016 و 2017 و 2018 و 2019″.

وأوضح البيان، أن الوزيران اتفقا على ضرورة بدأ عملية استلام و معالجة ملفات سنة 2020 ابتداء من يوم الاحد 12 جويلية الجاري.