وزارة التجارة: 99,94 بالمائة نسبة إلتزام التجار بالمداومة خلال يومي العيد
أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن النسبة النهائية لمداومة يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2022 على المستوى الوطني بلغت 99,94%.
وحسب ما أفاد به البيان، فقد بلغت نسبة الإلتزام بمداومة اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني نسبة 99,96%، وذلك من مجموع التجار المسخرين المقدر عددهم 49,853 متعامل إقتصادي في مختلف المجالات.
وفيما يخص المناطق، فقد بلغت نسبة الالتزام بالمداومة على مستوى المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات لناحية الجزائر 99.95 بالمائة، وعلى مستوى المديرية الجهوية لناحية سطيف 99.98 بالمائة. بينما بلغت نسبة الإلتزام بناحية وهران 99.72 بالمائة
وفي المقابل بلغت نسبة الالتزام بالمداومة على مستوى المديريات الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بكل من ولايات عنابة، باتنة، بشار، بليدة، ورقلة سعيدة 100 بالمائة.
وأشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات لليوم الثاني على التوالي بإلتزام التجار المسخرين لمداومة اليوم الأول من مداومة يومي العيد، مذكرة بإلزامية عودة النشاط لجميع المتعاملين الاقتصاديين إبتداء من يوم الأربعاء 4 ماي 2022 حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.
وللإشارة، ، بلغت نسبة إلتزام التجار بالمداومة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني 99.93%.
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برنامج خاص لتموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال عيد الفطر
برنامج خاص لتموين المواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال عيد الفطر
كما سطرت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات برنامجا خاصا. لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022.
ولهذا الغرض، تم تسخير 2265 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 49.853 تاجرا. من بينهم 6250 ينشطون في قطاع المخابز و 28.458 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه. و 14.682 في قطاع النشاطات المختلفة و 482 وحدة إنتاجية ( 230 ملبنة، 206 مطحنة و46 وحدة إنتاج مياه معدنية).
كما دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات كل المتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة.
كما ذكرتهم بالمناسبة إلزامية استئناف نشاطهم التجاري ودعتهم في هذا الشأن إلى إعادة فتح محلاتهم التجارية بعد عطلة العيد. طبقا لأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية.