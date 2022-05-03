وزارة التجارة: 99,94 بالمائة نسبة إلتزام التجار بالمداومة خلال يومي العيد

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن النسبة النهائية لمداومة يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2022 على المستوى الوطني بلغت 99,94%.

وحسب ما أفاد به البيان، فقد بلغت نسبة الإلتزام بمداومة اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني نسبة 99,96%، وذلك من مجموع التجار المسخرين المقدر عددهم 49,853 متعامل إقتصادي في مختلف المجالات.

وفيما يخص المناطق، فقد بلغت نسبة الالتزام بالمداومة على مستوى المديرية الجهوية للتجارة وترقية الصادرات لناحية الجزائر 99.95 بالمائة، وعلى مستوى المديرية الجهوية لناحية سطيف 99.98 بالمائة. بينما بلغت نسبة الإلتزام بناحية وهران 99.72 بالمائة

وفي المقابل بلغت نسبة الالتزام بالمداومة على مستوى المديريات الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بكل من ولايات عنابة، باتنة، بشار، بليدة، ورقلة سعيدة 100 بالمائة.

وأشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات لليوم الثاني على التوالي بإلتزام التجار المسخرين لمداومة اليوم الأول من مداومة يومي العيد، مذكرة بإلزامية عودة النشاط لجميع المتعاملين الاقتصاديين إبتداء من يوم الأربعاء 4 ماي 2022 حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

وللإشارة، ، بلغت نسبة إلتزام التجار بالمداومة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني 99.93%.

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