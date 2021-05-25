وزارة التربية.. التكفل بجميع مطالب الأستاذات المعتدى عليهن في برج باجي مختار

أعلنت، وزارة التربية الوطنية، عن التكفل بجميع مطالب الأستاذات المعتدى عليهن، الأسبوع الماضي، في برج باجي مختار.

وأوضحت وزارة التربية، في بيان لها، أن المطالب تتعلق بالجانب المهني، الاجتماعي والصحي النفسي.

وبخصوص محاكمة الجناة بالجريمة علنيا، ردت الوزارة أن الجهات القضائية، فتحت تحقيق معمق وستقوم النيابة باطلاع الرأي العام بالنتائج.

وعن التكفل بالنقل الجوي، قالت وزارة إنها ستسعى لنقل الانشغال أمام الهيئات المختصة، وتعهد الوالي بنقل المسخّرين بالامتحانات الرسمية مجانا.

وستعمل وزارة التربية بالتنسيق مع المصالح الولائية لبرج باجي مختار،على توفير سكنات وظيفية وإلزامية وإقامات للأساتذة الوافدين من خارج الولاية.

وتعهد من جهته، مدير التربية للولاية، بإعادة النظر في توزيع السكنات الجماعية على أن تمنح الأولوية للأستاذات.