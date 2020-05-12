وزارة التربية الوطنية تُمدد فترة العمل بالقوائم الاحتياطية لغاية 31 ديسمبر القادم

وحسب الوزارة، فإن القطاع سيراعي في عملية التوظيف عامل الاستحقاق والترتيب في أرضية التوظيف، حيث سيتم اللجوء إلى القائمة الوطنية بعد استغلال القائمة الولائية المسجلة في أرضية التوظيف لسنة 2017″.

وحسب توزيع الاختصاصات، فإن مادتي الرياضيات والفيزياء تعتبر من بين أكثر المناصب المطلوبة في التعليم الثانوي

وتشير المعلومات إلى أن الوظيف العمومي وافق على طلب وزارة التربية القاضي بتمديد استغلال القوائم الاحتياطية مع الحرص على فتح المناصب المالية بداية من السنة القادمة

وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف الوزارة، فإن عدد الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة يتراوح بين 5 آلاف إلى 6 آلاف أستاذ في الوقت الذي تحتاج فيه الوزارة عددا اكبر من هذا لسد المناصب الشاغرة .

للإشارة بلغت نسبة نجاح فئة أساتذة التعليم الابتدائي في مسابقة التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية خلال السنة الماضية 38,36 بالمائة، أي ما يعادل 121.954 أستاذ، في حين بلغ عدد المناصب المفتوحة 3.378 منصب.

أما بالنسبة للناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بالطورين المتوسط والثانوي لسنة 2017 فكانت وزارة التربية مسابقة لتوظيف 10009 منها 4759 منصب بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم الثانوي و 5250 لرتبة أستاذ التعليم المتوسط

حيث بلغ في مادة الرياضيات 764 منصب، تليها العلوم الفيزيائية بـ 645 منصب، بينما حدد عدد المناصب في هاتين المادتين في التعليم المتوسط بـ 1128 منصب بالنسبة لمادة العلوم الفيزيائية و 971 بالنسبة لمادة الرياضيات.