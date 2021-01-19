وزارة التربية تأمر بإجراء اختبارات الفصل الأول بعد عطلة الشتاء

فيما شرعت مؤسسات تربوية في إجراء الاختبارات هذا الأسبوع

الوزارة حذّرت من إجراء الاختبارات قبل العطلة

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، حذرتها فيها من عدم احترام رزنامة الاختبارات الفصلية، والتي جاء فيها بأن اختبارات الفصل الأول ستكون بعد عطلة الشتاء، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة على المؤسسات التربوية التي تنظّم الاختبار قبل العطلة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وزارة التربية ألزمت المؤسسات التربوية، خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، على القيام بالفروض والتقويمات الشخصية التي ستنتهي يوم 23 من الشهر الجاري، على أن تكون عطلة الشتاء يوم 28 من نفس الشهر.

كما كانت وزارة التربية قد حددت فترة اختبارات الفصل الأول في الفترة الممتدة من 28 فيفري إلى 4 مارس، على أن تسلم كشوف النقاط بعد انعقاد مجلس الأقسام الذي سيكون منتصف شهر مارس.

ويأتي هذا في الوقت الذي شرعت بعض المؤسسات التربوية في إجراء اختبارات الفصل الأول، ضاربة تعليمات الوزارة عرض الحائط، وهذا ما سيعرّض هذه المؤسسات إلى عقوبات صارمة.

للتذكير، فإن عملية التنقيط تم إجراء عليها العديد من التغييرات، حيث يتم التنقيط في الفروض والمراقبة المستمرة على 40، أما الاختبارات، فستكون على 60، وهذا تماشيا مع كشوف النقاط الجديدة التي تدخل حيز التطبيق هذا الموسم، أين قامت بـ 8 تعديلات جذرية شملت الشكل والمضمون، إضافة إلى التنقيط.

وتم خلال هذه التعديلات استدراك بعض النقائص التي لوحظت في ممارسات النسخ السابقة، من بينها، إدراج علامات للأنشطة التطبيقية وكذا التعبير الشفهي وإضافتها إلى المجموع، ومن الإجراءات الجديدة أيضا، إدخال الأعمال التطبيقية في مواد التعليم التجريبي.

كما سيتم تثمين أعمال التلاميذ باحتساب العلامة الممنوحة بمعامل 1 مشروع دراسي منجز، عندما تتجاوز هذه العلامة 10 / 20، حيث يضاف لمن فاق علامة 10 في المواد التي لها معامل واحد، من دون احتساب المعامل في مجموع المعاملات أثناء احتساب المعدل الفصلي أو العام.