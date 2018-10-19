وزارة التربية تأمر بفتح أبواب المدارس يومي السبت والثلاثاء مساء للتلاميذ ضعيفي المستوى

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها التنفيذيين من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، بالشروع في برمجة دروس “التقوية” لفائدة التلاميذ ضعيفي المستوى.

وخصت التعليمة الأطوارالمفصلية الأولى والثانية إبتدائي، والسنة الأولى المتوسط التي غالبا ما يسجل بها عدم تجانس ملامح المتعلمين.

وذلك بفتح المدارس أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، بغية تحقيق تكافؤ في المستوى بين المتعلمين والرفع في نسبة النجاح في الإمتحانات المدرسية الرسمية.

وحسب الوثيقة، التعليمة تحمل رقم 002/247، والصادرة يوم 14 أكتوبر الجاري.

وشددت الوزارة الوصية على تجسيد هذا المسعى، و وضع رزنامة تحدد فيها فترات إنجاز المعالجة والبيداغوجية خلال كامل أيام الأسبوع.

بما فيها يوم السبت، وعشية الثلاثاء، التي من المتعارف عليها خارج التوقيت المدرسي.

وتندرج هذه التعليمة ضمن إطار تحقيق مسعى الجودة المدرسية، والتي ولتها الوزارة أهمية قصوى.