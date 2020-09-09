وزارة التربية تحدد الخدمات المتوفرة على مستوى الخدمات الاجتماعية

وجهت المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم التابعة لوزارة التربية، مراسلة إلى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.

وأمرت المديرية، لجنة الخدمات، بمواصلة تقديم الخدمات وحصرها بسبب جائحة كورونا.

ومن بين الخدمات المتوفرة حسب المراسلة التي تحوز “النهار أونلاين” نسخة منها، صرف الاعتمادات المخصصة لتسيير اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية بعد المداولات الصادرة عن اللجنة المعنية والمتمثلة في المساعدات الاجتماعية “منح الأيتام والارملة غير العاملة والتقاعد الاعاقة والوفاة “.

والخدمات الصحية المتوفرة على غرار العمليات الجراحية والاشعة والتحاليل والتكفل بمرضى السرطان والتضامن الوطني مثل الحوادث والكوارث والحالات القاهرة والتضامن الوطني.

كما أكدت المراسلة أنه يستثنى من قبول صرف الاعتمادات المخصصة لتسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية الخدمات المستثناة من التمديد وذلك لعدم اولويتها في المرحلة الراهنة جراء تفشي وباء كورونا.

والمتمثلة في السلف الاجتماعية والانشطة الرياضية والتعاونيات الاستهلاكية والاستثمارات على غرار المراكز الطبية ومراكز الاستجمام ومراكز الراحة العائلية.

وفيما يتعلق بالتسيير المعتاد للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية لاسيما المتعلقة بتسيير المحلات وحظائر السيارات وكذا الحضور الدائم لاعضاء اللجان والأعمال اليومية الاعتيادية، فتبقى الترتيبات المعمول بها في هذا الشأن سارية المفعول طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.