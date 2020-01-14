وزارة التربية تحدد تاريخ تأكيد التسجيل للمترشحين في الإمتحانات الرسمية لدورة 2020

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وزارة التربية تحدد تاريخ تأكيد التسجيل للمترشحين في الإمتحانات الرسمية لدورة 2020
بقلم النهار أونلاين

كشفت وزارة التربية الوطنية عن تاريخ إجراء عملية مراجعة المعلومات بخصوص تنظيم الإمتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020.

وأفادت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن تاريخ مراجعة المعلومات قصد التأكد من التسجيل ومن صحة المعلومات الشخصية للمترشحين ستنطلق إبتداءً من 15 جانفي إلى غاية 30 جانفي 2020.

وأضافت وزارة التربية أن عملية مراجعة المعلومات ستتم عبر الأرضية الرقمية للوزارة من طرف مدير المؤسسات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين.

وعن طريق مواقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات من طرف المترشحين المتمدرسين.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فستتم عن طريق موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات الخاصين بإمتحاني شهادة الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

كما حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 13 فيفري 2020 كأخر أجل بالتصحيحات اللازمة كتابيا.


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