وزارة التربية تحذر من تقديم عطل مرضية طويلة المدى

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني أمرتهم من خلالها بضرورة تسليم الاستدعاءات للأساتذة المعنيين بامتحان البكالوريا بداية من الأسبوع المقبل، كما حذرت من تقديم عطل مرضية طويلة المدى غير مؤشرة من قبل طبيب محلف أو مصدرها مستشفى تابع للدولة.

وجاء هذا تفاديا لأي مفاجأة في امتحانات نهاية السنة، كما حصل العام الماضي أين عرفت الامتحانات غيابا كبيرا للأساتذة ما اضطر رؤساء المراكز إلى الاستنجاء بالقوائم الاحتياطية.

ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه عدد من الأمناء الولائيين مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني أن عددا من الأساتذة اعتذروا بعدم المشاركة في حراسة امتحان البكالوريا وهذا خوفا من إقحامهم في قضية نشر الاسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي او تسريب محتمل للاسئلة، مفضلين تقديم عطل مرضية عوض فصلهم عوض الحراسة التي أصبحت تشكل خطرا على حياتهم المهنية.

واجتمع أمس المفتشون المركزيون المكلفون بالتحضير لامتحان البكالوريا مع الأمناء الولائيين لمديري التربية أين تطرقوا الى العديد من النقاط أهمها طريقة الحراسة والإجراءات المتخذة لمنع أي تسرب الاسئلة أو نشر النتائج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد كشف الأمناء العامون أن التعليمات التي في كل مرة ترسلها وزارة التربية والخاصة بتذكير الأساتذة الحراس في كل مرة بعدم استعمال الهاتف النقال والوقوف أمام التلاميذ أو التكلم إليهم انعكس سلبا على نفسيتهم.

وأوضح المتحدثون أن الأساتذة أصبحوا محل اتهام مباشرة بعد نشر الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي عجل برفضهم الحراسة في الامتحان.

وركز المفتشون على ضرورة الشروع في اجتماعات دورية مع الاساتذة الحراس اسبوع قبل امتحان البكالوريا وهذا لتذكيرهم بالممنوعات الواجب تجنبها أثناء الحراسة أهمها عدم استعمال الهاتف النقال الى غاية الانتهاء من الامتحان وكذا عدم التجوال داخل القاعات التي يمتحن فيها التلاميذ فضلا عن عدم التكلم مع التلاميذ أو الوقوف فوق رؤوسهم .

ومن الممنوعات أيضا تجنب تواجد الأساتذة في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم أو التحدث مع المترشحين أو محاولة التلميح إلى موضوع الاختبار والسير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح أو أمام الباب.

كما يمنع تواجد الأساتذة أمام باب قاعة الامتحان أو الجلوس أو الانشغال بأي شيء غير مهمة المراقبة والحراسة، كما يمنع استعمال الهاتف النقال، فضلا عن مطالبتهم بالالتزام عند نهاية الاختبار بجمع أوراق إجابات كل المترشحين الحاضرين حتى وإن لم ينتهوا من الإجابة والتأكد من أن طليعة الإجابة كتبت عليها كل البيانات المطلوبة ومطابقتها للمعلومات الموجودة في الاستدعاء .

من جهة أخرى، اقترح الأمناء على المفتشين إمكانية تعويض الأساتذة الذين تعذر عليهم الحراسة يوم الامتحان بالمشرفين التربويين وكذا مستشاري التوجيه وهذا قصد تفادي أي مشكل في الامتحان.

طالع أيضا: بلعابد: تعليق الدراسة للمراجعة وليس للتفسح

دعا وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إلى استغلال قرار تعليق الدراسة للمراجعة وليس للتفسح والتوجه إلى الأماكن العامة. وجاء تصريح وزير التربية خلال إطلاق حملة رابعة لتلقيح منتسبي التربية الوطنية ضد فيروس كورونا. وعبر في ذات الوقت عن قناعته بأن الخلاص الوحيد من تفشي الوباء هو التلقيح الذي يحافظ على صحة الجميع. وذكر ذات المسؤول بالأرقام الرسمية التي أظهرت بأن النسبة الأكبر من الذين أصيبوا بفيروس كورونا في هذه الفترة. وتضرروا كثيرا وأحيانا توفوا “لم يتلقوا اللقاح”. وكشف بأن قطاعه سيستغل مدة تعليق الدراسة لتطهير كافة المؤسسات التربوية حتى يعود أبناؤنا للدراسة في ظروف صحية حسنة. ولم يفوت بلعابد فرصة اللقاء ليثني على تعاون قطاع الصحة في مجال التلقيح. من خلال تنقل أطقم طبية إلى المؤسسات التعليمية لتأمين مختلف عمليات التلقيح منذ إطلاق السنة الدراسية الحالية. وكان وزير التربية الوطنية قد عبر مؤخرا عقب اجتماعه بممثلي جمعيات أولياء التلاميذ. عن عدم رضاه لنسبة التلقيح في القطاع التي مست لحد الآن ثلث الموظفين فقط (33 بالمائة). طالع أيضا: تعديل تاريخ عطلة الشتاء جاء بعد تسجيل إصابات بكورونا وسط التلاميذ أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن قرار تعديل تاريخ العطلة الشتوية اتخذ بعد تسجيل إصابات بأعداد متزايدة بكورونا وسط التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة. واعتبر الوزير هذا القرار خطوة استباقية حذِرة اتخذتها الدولة الجزائرية لحماية أبنائنا التلاميذ ومن خلالهم عائلاتهم من هذا المرض. كما ذكّر الوزير خلال ترسه أشغال ندوة وطنية أمس الأربعاء، بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في بداية الجائحة. أين تم اتخاذ إجراءات وقائية احترازية على مستوى الوطن ماحدّ من نسب الإصابة بهذا الوباء. كما جنّب بلادنا ما آلت إليه عديد الدول، كما أن بلادنا اليوم أصبحت تنتج هذا اللقاح. قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء يعني التلاميذ فقط وبخصوص قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء، أكد الوزير أنّ ذلك يعني التلاميذ فقط، إذ يتوجب على الأساتذة والإداريين مواصلة إنجاز العمليات الخاصة بنهاية الفصل الأول للسنة الدراسية 2021-2022 المتبقية. وذلك فيما بتصحيح أوراق الاختبارات وتحضير مجالس الأقسام وعقدها، على أن يتم تسليم كشوف نقاط الفصل الأول لأولياء التلاميذ يوم الخميس 16 ديسمبر 2021. العطلة ستسمح للتلاميذ والموظفين المصابين بكورونا أن يدخلوا في فترة عزل كما أن الفترة المقررة لعطلة الشتاء ستسمح للتلاميذ والموظفين الذين أُصيبوا بهذا الوباء أن يدخلوا في فترة عزل حتى يتماثلوا للشفاء دون أن يتكوّن لديهم هاجس عدم متابعة الدروس وهي فترة كافية للتعافي من وباء كوفيد – 19. وفي ذات الصدد، أشار الوزير أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة نسبة التقدم في تنفيذ البرامج والذي يعتبر مقبولا جدا خاصة وأن الدخول المدرسي لهذه السنة كان في شهر سبتمبر. كما شدد على وجوب استغلال الأسبوع المقبل للشروع في تنظيم حملة تلقيح ثانية. وذلك امتثالا لقرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تلقيح جميع مستخدمي قطاع التربية. وهذا لضمان سلامة أبنائنا التلاميذ، حيث أضحت عملية التلقيح ضرورة أمنية، صحية. وكذا تضامنية وأخلاقية لابد على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم ومحيطهم. واستنادا إلى الاجتماع الذي عقده قبيل انطلاق المحاضرة المرئية مع وزير الصحة، قصد ضبط الإجراءات العملية التي يجب مباشرتها في الميدان. طالب الوزير مديري التربية بالتنسيق مع مديري الصحة بالولايات من أجل البحث في أنجع الآليات. والتي تضمن تقريب الفِرق الطبية من مستخدمي القطاع. وهذا ظهيرة يوم الخميس 09 ديسمبر 2021 للخروج بخارطة طريق يُشرع في تنفيذها ابتداء من يوم الأحد 12 ديسمبر 2021. وتقدم تقارير إحصائية يومية للإدارة المركزية عن نسب التلقيح المسجلة على مستوى كل مديرية تربية. كما حثّ الوزير مديري التربية على تكثيف التدخلات الإعلامية على مستوى مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والوطنية للتحسيس والتوعية بضرورة التلقيح وأهميته في ضمان تمدرس أبنائنا التلاميذ. يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

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