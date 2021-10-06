وزارة التربية تخصص 6 منح وعلاوات وتعويضات للأساتذة المتعاقدين

خصصت وزارة التربية الوطنية، 6 منح وعلاوات وتعويضات للأساتذة المتعاقدين، حسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فسيتم منح علاوة تحسين الآداء التربوي ومنحة جزافية تعويضية للأساتذة المتعاقدين. كما سيتم منح تعويضات خاصة بالتأهيل والتوثيق التربوي للأساتذة المتعاقدين.

بالإضافة إلى منح تعويضات الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية للأساتذة المتعاقدين. ومنح تعويضات مرتبطة بالمنطقة الجغرافية للأساتذة المتعاقدين.