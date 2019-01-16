وزارة التربية تدعو مستخدمي الشبكات الاجتماعية أخذ الحيطة والحذر

دعت وزارة التربية الوطنية، مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي، أخذ الحيطة والحذر، باتباع الممارسات الحسنة.

وقالت إن وسائل الاعلام الاجتماعية مثلها مثل شبكة التواصل الاجتماعي،فيسبوك، تسمح لمستعمليها بتقاسم الاعلام الاجتماعي، مثل النصوص والصور والفيديوهات.

وبقدر ما تتوسع هذه الوسائل، تزداد المخاطر المرتبطة باستعمالها، كالقرصنة ونشر الفيروسات وانتحال الهوية، وجرائم اخرى التي تتبع نفس المنحى.

وبهذا الخصوص، دعت الى حماية الحساب، عن طريق تركيب كلمة سر معقدة، وعدم افشائها للغير، بالاضافة الى غلق الحساب، بعد الانتهاء.

كما دعت الى حماية الهاتف الذكي، بواسطة رمز سري، لمنع استعماله من طرف شخص آخر، وعدم السماح لتطبيقات أخرى بالولوج الى الحساب.

كما طالبت بحماية الحياة الشخصية، عن طريق التحقق دوريا من الاعدادات السرية لبياناته الشخصية، والقيام بالتغييرات الضرورية.

وحذرت من افشاء المعلومات الشخصية والمهنية، على شبكة التواصب الاجتماعي، موضحة أن نشر هذه المعلومات، قد يعرض صاحبها للاصطياد والاحتيال.

كما دعت الى عدم تقاسم الصور والمعلومات الخاصة بأفراد العائلة دون إذنهم، وعدم قبول دعوة الاشخاص على شبكة التواصل الاجتماعي، الا من الذين تتعرف عليهم شخصيا.

وطالبت باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال اجهزة الحاسوب المؤمنة، وتجنب تقاسم الرسائل الواردة من الاصدقاء التي تحتوي على برمجيات خبيثة.

ودعت في الأخير، الى اعلام مصالح الامن أو الدرك فورا، في حال التعرض للتهديد والابتزاز.