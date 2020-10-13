وزارة التربية تعلن عن النتائج اليوم على الساعة الثالثة زوالا ..55.30 ٪ نسبة النجاح في “الباك” والرياضيون الأوائل

كشفت، أمس، وزارة التربية الوطنية، بأن الإعلان عن نتائج شهادة “البكالوريا”، سيكون، اليوم بداية من الساعة الثالثة زوالا، عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو عبر الفضاء الرقمي المخصص الأولياء بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين، حيث وصلت نسبة النجاح العامة إلى 55.30 من المئة، وهي أعلى نسبة في ظرف ثلاث سنوات.

كما أعلمت وزارة التربية الوطنية، بأن الإعلان عن النتائج يكون أيضا عبر متعاملي الهاتف النقّال الثلاثة “موبيليس”، “أوريدو” و”جازي” بتشكيل رقم *567#.

وحسب ذات البيان الذي تحصلت “النهار” على نسخة منه، فإن النتائج يتم نشرها عبر المؤسسات التربوية بداية من الساعة ١٥:٠٠ حتى يتمكن جميع التلاميذ من التعرّف على نتائجهم.

واحتل تلاميذ شعبة الرياضيات المرتبة الأولى بنسبة 80.22 ٪، يليهم تلاميذ شعبة اللغات الأجنبية بنسبة 67.78 من المئة.

أما بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية، فقد تراجعت نتائج التلاميذ فيها إلى المرتبة الرابعة بنسبة 56.97 من المئة، وسبقهم تلاميذ شعبة تقني رياضي بنسبة 58.48 من المئة، أما النسبة الأقل، فكانت من نصيب تلاميذ شعبة التسيير والاقتصاد بـ 38.09 من المئة.

هذا ويعدّ ناجحا كل تلميذ تحصل على معدل 9 من 20، حسب ما أعلن عنه وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، قبل ثلاثة أيام.