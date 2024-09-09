وزارة التربية تفتح المنصة الرقمية للتعاقد

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح المنصة الرقمية للتعاقد إبتداءً من اليوم 09 سبتمبر 2024 منتصف النهار، إلى غاية يوم 14 سبتمبر 2024 منتصف النهار.

وأشارت وزارة التربية في بيان لها، أن الأساتذة الذين كانوا متعاقدين على مناصب شاغرة نهائيا بعنوان 2023/2024 وكانوا قيد الخدمة إلى غاية 31 جويلية 2024، تًمنح لهم إمكانية التعاقد بعنوان 2024/2025. شريطة تقديم طلب الرغبة في التعاقد إلكترونيا عبر حساباتهم في الأرضية الرقمية لقطاع التربية. “”استعمال نفس معلومات الدخول المدونة في استمارة التسجيل الخاصة بالسنة الماضية”. بالإضافة كذلك إلى تقديم طلب الرغبة في التعاقد. حيث يتعين على المستفيدين من إرجاء التجنيد عند تعاقدهم بعنوان 2023/2024، رفع وثيقة تثبت وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول عند تاريخ التنصيب يوم 19/09/2024. وكل من لم يقدّم من هذه الفئة طلب الرغبة في التعاقد إلكترونيا وفي الآجال المحددة يعتبر غير راغب وغير معني بالعملية.

أما بالنسبة للراغبين الجدد في التعاقد بعنوان السنة الدراسية 2024/2025 في حدود المناصب المالية المتبقية شاغرة نهائيا. في رتبة أستاذ في إحدى المراحل التعليمية الثلاث “جميع المواد”. فعليهم تقديم طلب الرغبة في التعاقد إلكترونيا عبر نفس الرابط وفي نفس الآجال. وأن يكونوا لزوما من حاملي الشهادات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، المعدّل والمتمّم.

إعلان النتائج بداية من 16 سبتمبر

كما أشارت وزارة التربية إلى رفع الوثائق الثبوتية “نسخة من الشهادة في التخصص المطلوب، بطاقة الإقامة”. وبالنسبة للذكور وثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية “الأداء، الإعفاء، أو الإرجاء ساري المفعول عند تاريخ التنصيب المذكور”.

بالمقابل سيُبلغ المعنيّون بالنتائج إلكترونيا عبر حساباتهم على ذات المنصّة في النظام المعلوماتي بتاريخ 16 سبتمبر 2024. كما يتم إعلام المقبولين بالمؤسسات التعليمية المعيّنين بها عبر حساباتهم في المنصة الرقمية بتاريخ 18 سبتمبر 2024. حيث يتعين عليهم الالتحاق بمؤسساتهم لاستلام مقررات التعيين بصفة متعاقدين. وإمضاء محاضر التنصيب يوم 19 سبتمبر 2024. كما أنه من لا يلتحق في أجل أقصاه 22 سبتمبر 2024 يعتبر تعيينه لاغيا وعديم الأثر.