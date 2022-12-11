وزارة التربية تنظم مسابقة في هذا التاريخ

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 21جانفي القادم لأجراء امتحان الترقية المهنية لرتبتي استاذ رئيس ومكون،وكذا مشرفي التربية ونواب المقتصدين.

وسيتم ايداع الملفات على مستوى مديريات التربية بداية من 29ديسمبر الجاري.

و حسب المعلومات المتوفرة لدى النهار الترقية لرتبة مدير أو مفتش تتم حصريا عن طريق الامتحان المهني وتم إلغاء الترقية عبر طريق التسجيل على قوائم التأهيل التي كانت سابقا.

وعليه فكل نمط ترقية له شروطه المحددة في النصوص التنظيمية، فمثلا الترقية عبر الامتحان المهني تكون في حدود المناصب المالية المفتوحة ويلزم معدل عام أعلى من 10 ودون الحصول على نقطة اقصائية في إحدى مواد الامتحان تقل عن 5 من 20 ، كما أنه يمنع الطعن في نتائج الامتحانات الكتابية.

كما أنه لا يمكن التسجيل على قوائم التأهيل مرتين متتاليتين أي ان الأستاذ الذي ترقى لرتبة أستاذ رئيسي بالتأهيل لا يمكنه الترقية لرتبة مكون بالتأهيل مرة أخرى ويجب عليه النجاح في الامتحان المهني للترقية.

وتخص المسابقة الاساتذة المكونين ممن لهم خمس سنوات خدمة فعلية بذات الصفة للترقية لرتبة مفتش وفشل العديد منهم في الحصول على علامات مقبولة في تخصصاتهم كما انه في بعض الولايات لم يتحصل اي استاذ ممن ترشح لرتبة مفتش ولم ينجح ولا واحد في كثير من التخصصات مما يعني ان المناصب المالية ستبقى شاغرة وستجد وزارة التربية صعوبات كبيرة في مرافقة الاساتذة وفي عمليات التكوين .

للاشارة يسمح للمشاركة في هذه المسابقة لمعلمي المدارس الابتدائية ممن لهم 7 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة وأساتذة المدرسة الابتدائية بـ5 سنوات ومستشاري التغذية المصنفين رتبة 11، الترشح لها قصد الترقية للسلم 12، حتى يكون لهم الحق في الترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية الصنف 14، بعد 5 سنوات من الخدمة الفعلية.

كما سيكون بإمكان نظار الثانويات من لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية إضافة إلى نظار الثانويات ممن لهم خمس سنوات خبرة فعلية بذات الصفةالترشح لرغبة مدير ثانوية في انتظار الترخيص الاستثنائي الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية لمصالح الوظيف العمومي، قصد تمكين الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي من الترشح لمسابقة مدير ثانوية الصنف 16 على أساس أن الأستاذ الرئيسي بالطور الثانوي، تم حرمانه من الترقية برتبة مدير ثانوية، على عكس الطورين الابتدائي والمتوسط.