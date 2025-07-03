وزارة التربية تُحذّر.. إجراءات قانونية ضد كل من ينشر أخبار زائفة

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن أي تصريح يتعلق بالنتائج أو نسب النجاح أو قوائم المتفوقين يعد حصريا من صلاحيات وزير التربية الوطنية. والذي يتم وفق الضوابط والمعايير المعمول بها.

وفي بيان لوزارة التربية، أشارت من خلاله إلى أن منتسبي قطاع التربية الوطنية، ممن يتولون مهام داخل مراكز التصحيح أو الأمانات. إلتزام واجب التحفظ وعدم تقديم أو نشر صور أو معلومات من داخل هذه المراكز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها. وأن ذلك يتنافى مع المهام الموكلة لهم بموجب النصوص التنظيمية المعمول بها. كما لا يحق لأي جهة أو فرد داخل القطاع أو خارجه نشر معلومات أو صور تتعلق بالتصحيح. والترتيبات الخاصة بإعلان النتائج أو أي وثائق رسمية.

ودعت الوزارة إلى التحلي بروح المواطنة، والإمتناع عن إعادة نشر أو تداول محتويات غير موثوقة المصدر أو مشكوك في صحتها. كما أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار زائفة تضر بالمصلحة العامة وسمعة قطاع التربية الوطنية.

ختامًا، تدعو وزارة التربية الوطنية الجميع، أفرادًا ومؤسسات، إلى الإسهام في تكريس ثقافة المعلومة الموثوقة، والدفاع عن مصداقية المدرسة الجزائرية. خدمة لتلاميذنا وأوليائهم واحتراما للجهود الجبارة المبذولة من قبل كل الفاعلين في إنجاح مثل هذه المحطات الهامة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور