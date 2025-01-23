وزارة التربية تُراسل أولياء التلاميذ ..وهذا ما طلبته منهم

راسلت وزارة التربية الوطنية أولياء التلاميذ عبر رسائل نصية دعتهم لحماية أبنائهم ومرافقتهم في التركيز على دراستهم.

وجاء هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي. أن راحة التلميذ تعتبر من أولويات الوزارة، أين أكد انه سيتم مراجعة البرامج والمناهج الدراسية. وكذا تخفيف الحجم الساعي للدروس و للمواد.

ولم يبق إلا أيام قليلة عن شروع التلاميذ في إجراء التقويمات والفروض الخاصة بالفصل الثاني تحضيرا للإختبارات التي ستكون بداية شهر مارس. وهو الامر الذي يستدعي مرافقة تامة للتلاميذ لمساعدتهم على تخطي مرحلة الامتحانات.