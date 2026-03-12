وزارة التربية..فتح استقبال مساهمات النشر في المجلد الأول للمجلة الدولية للابتكار التربوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، من خلال المعهد الوطني للبحث في التربية، عن فتح باب استقبال المساهمات العلمية للنشر في المجلد الأول. العدد الأول المزمع صدوره خلال شهر جوان 2026، لمجلته الدولية للابتكار التربوي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مساعي قطاع التربية إلى إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار التربوي. وتثمين المبادرات الإبداعية في التربية والتعليم، مع تعزيز دور البحث العلمي في تطوير الممارسات التربوية وتحسين جودة التعلم.

وتأسست المجلة الدولية للابتكار التربوي (IJIE) في شهر فيفري 2026. وتهدف إلى تعزيز البحث. والممارسات الرائدة في مجال الابتكار التربوي على المستويين الوطني والدولي. كما تنشر المجلة نصف سنويا مقالات بحثية أصلية، مراجعات علمية دراسات حالة، وتحليلات نظرية تركز على تطوير الأساليب التعليمية الحديثة. الابتكارات البيداغوجية والتقنيات الرقمية في التعلم. تصميم المناهج واستراتيجيات التقييم الفعالة.

كما توفر المجلة منصة عالمية للمعلمين الباحثين، وصانعي السياسات لتبادل الخبرات والممارسات المبنية على الأدلة. ودعم تطوير نهج تعليمي تحويلي يهدف إلى تحسين نتائج التعلم وتعزيز التميز الأكاديمي في جميع المستويات التعليمية.

وتستقبل المجلة المساهمات العلمية الأصلية التي تضيف قيمة معرفية وإسهامات ابتكارية، وتشمل مجالات التكنولوجيات المتقدمة والابتكار البيداغوجي. تصميم أساليب تعليمية مبتكرة وتقنيات تفاعلية لتعليم وتعلم اللغات والمواد التعليمية. الابتكار في التعلم واستراتيجيات التدريس المبنية على الأدلة. تصميم المناهج، تطوير المواد التعليمية، وتقييم التعلم. المهارات الحياتية وريادة الأعمال في التعليم. الإدارة والقيادة التعليمية. البحث التجريبي والابتكار التربوي متعدد التخصصات.

ومن شروط النشر يجب أن يكون البحث أصيلاً ولم يُنشر أو يُقدم سابقا في أي نشاط علمي آخر.

ويحرر البحث بإحدى اللغات العربية، الإنجليزية، أو الفرنسية، مع تقديم ملخصين لا يتجاوز كل منهما 150 كلمة. أحدهما باللغة العربية (الزامي) والآخر بالإنجليزية، بالإضافة إلى خمس كلمات مفتاحية كحد أقصى. كما يجب ألا تكون العناوين أو الملخصات أو الكلمات المفتاحية مترجمة ترجمة آلية. وعدد صفحات البحث بين 12 و 20 صفحة، شاملاً الهوامش والجداول والرسوم التوضيحية.

وتعطى الأولوية للأبحاث والدراسات التطبيقية والإجرائية.

كما تقبل الأعمال بخطوط البحث العربية Sakka Majalla حجم 16 ، الأجنبية (Times New Roman)، حجم 12. وتوثيق المراجع وفق أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA)، الإصدار السادس. والالتزام بقالب المجلة الموحد. كما لا يسمح بسحب المقال أثناء التحكيم.

في حين، تخضع جميع البحوث لتحكيم من لجنة علمية دولية متخصصة، ويبلغ صاحب المقال بنتيجة التقييم.

كما أشارت الوزارة إلى أن المقالات تعكس آراء أصحابها الشخصية، ولا يجوز نشرها في جهة أخرى دون إذن خطي من رئيس تحرير المجلة.

وتايت المبادرة، في سياق تجسيد ما أعلن عنه وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي. بمناسبة احتفالية تحدي الابتكار في التربية ” المنعقدة بتاريخ 14 فيفري 2026. والمتعلق بإطلاق مجلة علمية سداسية محكمة موسومة بـ “المجلة الدولية للابتكار التربوي.