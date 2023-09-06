وزارة التربية.. فتح الأرضية الرقمية للتوظيف

فتحت، وزارة التربية الوطنية المنصة الرقمية الخاصة بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية للأطوار التعليمية الثلاث. وتم من خلال هذه المنصة السماح لكل خريجي الجامعات من المشاركة شرط أن يكونوا حاصلين على شهادة ليسانس أو ماستر. ووجد الراغبون في التوظيف، صعوبة في الدخول إلى الموقع، الذي شهد توقفا بين الحين والآخر.

ويجب على المترشح، للتدريس في الطورين الإبتدائي والمتوسط أن يكون متحصلا على شهادة الليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها. أما فيما يتعلق بأساتذة التعليم الثانوي فان التسجيل يشمل فقط الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها.

وبعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق مراسلة رسمية يتم تحديد بعض التخصصات المطلوبة. وذلك وفق المواد على غرار تخصصات التعليم الابتدائي بشهادة ليسانس في اللغة والأدب العربي العلوم الإسلامية، الفلسفة.

وبعد أن كان يسمح فقط لتخصصي علم الاجتماع التربوي وعلم النفس التربوي تم توسيع الاستفادة الى حاملي شهادة ليسانس في علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع وشهادة ليسانس في علم النفس تخصص علم النفس.

هذا هو ملف المشاركة

ويتكون ملف المشاركة من نسخة من الشهادة المطلوبة والمذكورة في القرار الوزاري المؤرخ في 10 مارس 2016. إضافة إلى بطاقة الإقامة سارية المفعول، ونسخة من وثيقة إثبات وضعية الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور، سارية المفعول. كما يرفع الملف عبر المنصة الرقمية لا غير في شكل بي دي اف كل ورقة على حده.