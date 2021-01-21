وزارة التربية: هذا هو برنامج إعادة بث دروس مفاتيح النجاح

الوطني
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وزارة التربية: هذا هو برنامج إعادة بث دروس مفاتيح النجاح
بقلم نادية بن طاهر

كشفت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن برنامج إعادة بث دروس مفاتيح النجاح لأقسام الإمتحانات المدرسية الرسمية.

وحسب بيان للوزارة، فسيتم بث هذه الدروس على التلفزيون العمومي، يومي 22 و23 جانفي 2021.

مفاتيح النجاح


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