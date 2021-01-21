وزارة التربية: هذا هو برنامج إعادة بث دروس مفاتيح النجاح
كشفت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن برنامج إعادة بث دروس مفاتيح النجاح لأقسام الإمتحانات المدرسية الرسمية.
وحسب بيان للوزارة، فسيتم بث هذه الدروس على التلفزيون العمومي، يومي 22 و23 جانفي 2021.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=950403
-
أوقفت اليوم الخميس، مصالح أمن الشلف امرأتين تبلغان 39 و55 سنة، متلبستين بممارسة طقوس العرافة والشعوذة مقابل مبالغ مالية ومجوهرات.
وجاءت العملية،استغلالا لشكاوى الضحايا تفيد بتردد…
-
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحسين بولاية معسكر، من حجز 1571 وحدة من المشروبات الكحولية.
وتمت العملية على اثر معلومات وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية…
-
تمكنت عناصر فرقة الدرك الوطني بحسين بمعسكر، من استرجاع 180 رأس من الغنم تمت سرقتها من أحد الموالين.
وتمت عملية السرقة على الساعة الثالثة صباحا، حيث…
التعليقات (0)