وزارة التربية: هذه هي المواد الثابتة في إمتحان البكالوريا

أفاد نجادي مسـڨم المفتش العام لوزارة التربية، أن التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا سيمتحنون في المواد الأساسية حسب الشعب.

غير أن هنالك بعض المواد تبقى ثابتة ويمتحن فيها التلاميذ في كل الشعب.

مشيرا إلى أن كل المواد يتم إحتسابها في التقويم المستمر غير أن الإمتحان الكتابي ستسقط منه بعض المواد حسب الشعب.

وأضاف المتحدث، أن مواد العلوم الإسلامية، التاريخ، اللغة العربية،والفلسفة تبقى مواد ثابتة وكل الشعب تمتحن فيها.

أما باقي المواد فستكون حسب الشعبة أين ستلغى مثلا مادة الرياضيات من إمتحان البكالوريا لشعبة الآداب واللغات الأجنبية.

أما شعبة الرياضيات والتقني الرياضي فستلغى مادة الجغرافيا، الفرنسية، الإنجليزية والتربية البدنية.