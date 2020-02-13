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وزارة التضامن تعلن عن إحصاء دقيق للفئات الهشة وتسطير سياسة جديدة للتكفل بها

الوطني
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وزارة التضامن تعلن عن إحصاء دقيق للفئات الهشة وتسطير سياسة جديدة للتكفل بها
بقلم نويس عبد الجلال

جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة، كوثر كريكو، اليوم الخميس،  التأكيد على أنّ سياسة الدولة ثابتة في مرافقة الطبقات الهشة والمعوزة.

وكشفت الوزيرة من رقان بولاية أدرار، على هامش إحيائها لذكرى الستون للتفجيرات النووية، أنّ سياسة الدولة  في مرافقة الطبقات والفئات المعوزة لن تتخلى عنه الحكومة الحالية.

كما أوضحت الوزيرة أنّه هناك مشروع وبرنامج عمل لقطاعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لأجل إحصاء موضوعي ودقيق للعائلات المعوزة، حتى تستفيد الأخيرة من كل مساعدات الدولة.

كما أشارت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن إلى أنّه هناك سياسية جديدة مسطرة للتكفل بفئة الزواولة.


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