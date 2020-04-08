وزارة التضامن تمنع الزيارات الخارجية لدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة

اتخذت وزارة التضامن الوطني، جملة من الإجراءات في هذا الظرف الصحي الحساس الذي تمر به الجزائر.

وأعلنت وزارة التضامن، في بيان لها، تشكيل خلية أزمة على مستوى الوزارة، لمتابعة مستجدات انتشاء الوباء، وإرسال تقارير يومية للوزيرة، لمتابعة مدى التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية بالمراكز التابعة للقطاع.

كما ستقوم الوزارة، بحملات تحسيسية وقائية لفائدة سكان المناطق المعزولة للتحسيس من مخاطر فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية استعجالية بالنسبة لدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة، وكذا المراكز التابع للقطاع.

كما منعت وزارة التضامن الزيارات الخارجية، وإجراء فحوصات طبية دورية للمقيمين.

وستقوم الوزارة بحملات تعقيم وتطهير مستمرة للمراكز على مدار الأسبوع، مع تكثيف وتعزيز حملات إيواء الأشخاص دون مأوى.

وأفادت الوزارة أنه سيتم تخصيص فضاءات إضافية لإيواء الأشخاص دون مأوى وإخضاعهم للفحص الطبي الإجباري المسبق.

كما سيتم تنظيم حملة وطنية للقوافل التضامنية تحت شعار “الوحدة التضامنية.. فطرة ثورية” موجهة للعائلات المعوزة، تمتد على مدار شهر كامل.

بالإضافة الى هذا، سيتم تخصيص حملة تضامنية موجهة لفائدة البدو والرحل، كما سيتم مساعدة وتأطير المسنين بمراكز البريد في عملية تلقي رواتبهم ومنحهم.