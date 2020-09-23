وزارة التعليم العالي.. تخصص واحد فقط لحاملي أكثر من شهادة بكالوريا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن حاملوا أكثر من شهادة البكالوريا سيستفيدون بتخصص واحد وفقط.

حيث أكدت الوزارة، في منشور خاص بتوجيه الناجحين في شهادة الباكالوريا نشرته عبر صفحتها الرسمية، أنه يمكن للحاصلين على شهادة البكالوريا قبل دورة 2020 ، والذين لم يقوموا بأي تسجيل جامعي منذ حصولهم عليه، إيداع طلب تسجيل ابتداء من 8 نوفمبر 2020 على مستوى إحدى المؤسسات الجامعية التابعة لدوائرهم الجغرافية.

وأضافت الوزارة أن ذلك سيكون طبقا للشروط البيداغوجية والمعدلات الدنيا للالتحاق بالشعبة أو ميدان التكوين لسنة حصولهم على البكالوريا.

وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، مضيرة إلى أن المؤسسات المعنية التي ستقوم بالتكفل بطلباتهم بشكل حصري.

كما أوضحت ذات الوزارة أنه تم تحديد آخر أجل للتسجيل في المؤسسات الجامعية يوم 18 نوفمبر 2020.