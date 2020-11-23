وزارة التعليم العالي تدعو حاملي بكالوريا 2020 للتواصل المباشر مع مدارس شبه الطبي والجامعات للتسجيل

دعت وزارة التعليم العالي حاملي شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 الموجهين إلى مدارس الشبه الطبي، والذين غيروا رأيهم ويريدون الالتحاق بالجامعات، للاتصال بالمؤسسة الجامعية التي يرغبون في التسجيل بها.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه على الراغبين في الالتحاق بمدارس الشبه الطبي الاتصال مباشرة بهذه المدارس وليس عن طريق البروغرس.

كما وجه البيان دعوة لحاملي الباكالوريا للاطلاع على المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 10 نوفمبر 2020 ،المتمم للمنشور رقم 1 المؤرخ في 17 سبتمبر 2020.

ويتعلق هذا هذا المنشور بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2020-2021 .