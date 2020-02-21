وزارة التعليم العالي تستجيب مبدئيًا لمطالب خريجي جامعة التكوين المتواصل

دعت اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع لتلبية مطالب منتسبي جامعة التكوين المتواصل.

وقال إبراهيم منصري رئيس اللجنة الوطنية لخريجي وطلبة التكوين المتواصل في إتصال مع “النهار أولاين” أنّ اللجنة قد راسلت مؤخرًا رئاسة الحكومة وأحالت بدورها مطلبهم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث أجرى إتصالًا مع مدير فرعي بالوزارة الوصية ولقي مطلبهم إستجابة مبدئية لدراسة مطالبهم.

ولم يستبعد المتحدث ذاته عقد لقاء مباشر مع مدير فرعي مكلف بالملف لطرح جميع إنشغالاتهم في المستقبل القريب، مضيفًا إنّ خريجي الجامعات متفائلون لحل مشاكلهم مع الوزارة الحالية، التي لمس جدية في التعامل مع مطالبهم.

وتأتي على رأس المطالب المطروحة، وفقًا للمصدر ذاته، إعادة القسم التحضيري وإعادة النظر في مشكل التصنيف ووجوب المشاركة في المسابقات والإعتراف بجميع التخصصات المدرجة في جامعات التكوين المتواصل المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن.