وزارة التعليم العالي تصدر المنشور الخاص بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي البكالوريا الجدد

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، إلكترونيا على المنشور رقم01، المؤرخ في 4 جويلية 2023، والمتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023-2024.

وسيتم نشر هذا المنشور الخاص بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي البكالوريا الجدد منتصف الليلة.

وللإشارة، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وضع صبيحة اليوم 4 جويلية 2023 بمقر الوزارة، إكليلا من الزهور والوقوف دقيقة صمت، وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء وهذا بمناسبة الإحتفالات المخلدة للذكرى الواحدة والستون (61) لاسترجاع السيادة الوطنية 5 جويلية 1962.

وكان الوزير مرفوقا بكل من الأمين العام للوزارة, رئيس الديوان, المفتش العام, المدير العام للتعليم والتكوين, المدير العام للتطوير التكنولوجي, المدراء المركزيين، إطارات وعاملات وعمال الوزارة.