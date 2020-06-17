وزارة التعليم العالي تعلن عن تاريخ العطلة الصيفية الجامعية
حددت، اليوم الأربعاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ العطلة الصيفية الجامعية الفصلية للسنة الجامعية 2019 -2020 إبتداءً من 12 جويلية إلى غاية 22 أوت.
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