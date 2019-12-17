وزارة التعليم العالي تكشف عن التقرير النهائي لتعميم اللغة الإنجليزية في الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن التقرير النهائي لللجنة القطاعية لتعميم اللغة الإنجليزية.

ونشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي طيب بوزيد، عبر صفحته الرسمية في الفضاء الأزرق، توصيات اللجنة بخصوص تعميم اللغة الإنجليزية في الجامعات الجزائرية.

وتضمن التقرير النهائي النتائج المتحصل عليها خلال تحليل الإستمارات والإستبيانات والنقاشات التي تمت على مستوى 26 مؤسسة جامعية.

كما تضمن أيضا التدابير التي سيتم تطبيقها على المدى القصير على مستوى الدكتوراه بداية من سنة 2019-2020.

وكذا الأنشطة المبرمجة على المدى البعيد، بخصوص تعميم اللغة الإنجليزية على مستوى شهادة الليسانس.