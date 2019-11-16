وزارة التعليم العالي تمنع مدراء المؤسسات الجامعية من السفر خارج البلاد

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة لمسؤولي القطاع، بخصوص تنقلاتهم إلى خارج البلاد، خلال هذه المرحلة الهامة من السنة الجامعية.

وقدم وزير القطاع توجيهاته لمدراء مختلف المؤسسات الجامعية والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بتجنب السفر إلى خارج البلاد إلا في حالة إستعجالية مبررة، بدء من تاريخ 13 نوفمبر 2019.

وأضافت الوزارة، أن كل ترخيص للسفر تم إصداره من قبل الوصاية قبل التاريخ المذكور، يعتبر ملغى، على أن يتم إخطار المعنيين لاحقا، بتاريخ استئناف إمكانية السفر خارج البلاد.

وطلب الوزير، من مسؤولي قطاعه، التحلي بأقصى درجات اليقضة طيلة أوقات العمل، لضمان السير العادي للمؤسسات.

وكذا الإلتزام بالحضور الشخصي في أماكن العمل، وتفادي مغادرة مقر المؤسسات الجامعية.

بالإضافة إلى تنظيم أنشطة التعليم العالي، مما يتماشى مع رزنامة العطل الخاصة بالسنة الجامعية 2019-2020.

وذكر الوزير مسؤولي قطاعه، بأن خصوصية الدخول الجامعي للسنة الجامعية الجارية، تقتضي أقصى درجات الحضور في مؤسسات التعليم العالي، من أجل ضمان السير العادي لها.

وكذا القدرة على التجاوب مع أي إخلال، أو طارئ قد يتعرض للمؤسسات الجامعية.