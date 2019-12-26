وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر تعليمة جديدة حول الإمتحانات

أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة إنجاح إمتاحنات السداسي الاول للسنة الجامعية 2019 -2020 والمقررة بعد الدخول من العطلة الشتوية.

واوضحت الوزارة في بيان لها ان الامتحانات لا بد ان تكون وقف شروط النصوص التنظيمية المذكورة في المراجع اعلاه

خصوصا من حيث إحترام الحد الاذنى لعدد الحصص المضمونة وكذا المواضبة في الحضور للحصص التطبيقية والموجهة

وشدد الوزير على التنسيق بين أعضاء الفرقة البيداخوجية لكل مسار تكويني في إعداد الأسئلة والتصحيح النموذجي .

وتهدف هذه التعليمة إلى تنظيم عملية التقييم البيداخوجي للسداسي الاول من السنة الجامعية 20019- 2020 .

وهذا من ضبط القوائم النهائية للطلبة المؤهلين لإجراء الامتحانات، توفير كل الوسائل المادية والفضاءات المخصصة للامتحانات.

كما نصت التعليمة على إعلام الطلبة والأساتذة برزنامة الامتحانات بمختلف الوسائط خصوصا الرقمية.

وشددت التعليمة على تم تحديد تحديد مدة الامتحان ساعة ونصف على الأقل وقيام الإدارة بتحديث خلية للمتابعة والتدخل عند الحاجة.

في حين أشارت التعليمة على ضرورة السماح للطلبة في فترة ما بعد الامتحانات بالإطلاع على أوراقهم.

وذلك من خلال إجبار الاساتذة على تنظيم حصة يظطلع فيها الطلبة على أوراق الامتحان وتقديم التصحيح النموذجية وسلم التنقيط.

بينما تقوم الإدارة بالإحتفاظ بأوراق الامتحانات حسب المدة التي حددتها النصوص والتعليمات .