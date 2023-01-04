وزارة الثقافة تصدر مجموعة قصصية بتقنية البراي

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن إصدار مجموعة قصصية موجهة للأطفال بتقنية البراي موجهة إلى فئة المكفوفين. توزع على المكتبات والمدارس والمراكز التكوينية.

وحسبما جاء في بيان للوزارة، فقد قامت بنشر “تسعة عناوين” و ستقوم بتوزيع ألف نسخة من كل عنوان كمرحلة أولى.

كما تضم المجموعة قصة “ثعلوب و تاج الكذب” و “أسنان الذهب” لايمان مباركي. “أغاني الصبا” لبوزيان الدراجي. بالإضافة كذلك إلى “قصيص من الحنين” لخالد غانم، “سلسلة حكايات” لعلي كشرود. “الرحلة الخضراء” لصالح عباش، “أنشودة القناديل” لمصطفى بن دهينة، و قصص “الذئب” و “العالم الجميل” لفارس الياس.

و تأتي هذه العملية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى “ترقية طباعة الكتب ونشرها بتقنية البراي لصالح فئة المكفوفين”. مع إقرار “مبدأ المجانية في توفير الكتب الصادرة بهذه التقنية في كل التخصصات” و ذلك قصد “ترقية المعارف العلمية والثقافية الخاصة بهذه الفئة.