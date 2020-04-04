وزارة الثقافة..منح للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الثقافة عن تقديم مساعدات لفائدة الفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الثقافة، اليوم السبت عبر موقعها الرسمي على فايسبوك، أن وزير الثقافة، مليكة بن دودة قررت منح مساعدات للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة أن الوزيرة كلفت الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإشراف على هذه العملية.

وأوضحت ذات الوزارة أن العمل ستتم وفق إجراءات ملائمة تتناسب والأوضاع الحالية.

وأضافت الوزارة أنه يتعين على الفنانين المعنيين توصيل البيانات المطلوبة عن طريق البريد الإلكتروني، للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من يوم غد الأحد.

وأوضحت الوزارة أن البيانات يجب ان تحوي على الاسم، اللقب، تاريخ الازدياد، العنوان، رقم الهاتف و رقم بطاقة الانتساب للديوان.