وزارة الحج والعمرة السعودية تحدّد آخر أجل لمغادرة المعتمرين

حدّدت وزارة الحج والعمرة يوم 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أفريل 2025م آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الإستعداد لموسم الحج.

كما حدّدت يوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق لـ 29 أفريل 2025م. موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين. مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.

وأكدت الوزارة بضرورة إلتزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة. مؤكدة أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سيعد مخالفة. وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.

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