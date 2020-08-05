وزارة الخارجية: إصابة جزائريين إثنين في إنفجار بيروت وتضرر مقر السفارة

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة تفجير بيروت بالنسبة للرعايا الجزائريين المتواجدين بلبنان.

وحسب بيان للوزارة، أصيب مواطنين جزائريين إثنين، بجروح طفيفة في التفجير، ولم يتم التبليغ لحد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في مستشفيات بيروت.

هذا وقد أصيبت منازل ومحلات تجارية تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين جزائريين، بأضرار جسيمة.

فيما تعرضت أملاك 3 مواطنين جزائريين آخرين، ومقر السفارة الجزائرية في بيروت وإقامة السفير، بأضرار طفيفة جدا “تحطم زجاج بعض النوافذ”، يضيف البيان.

هذا وأكدت الوزارة، إن نتائج هذا الإنفجار المأساوي، تبقى محل متابعة من قبل ممثليتنا الدبلوماسية لحصر آثاره بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في لبنان الشقيق.