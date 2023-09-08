وزارة الخارجية: الجزائر تدين بشدة الهجمات الارهابية بمالي

أدانت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، اليوم الجمعة. بشدة الهجمات الارهابية التي استهدفت مالي وعبرت عن تعازيها وتضامنها مع هذا البلد الشقيق والجار.

وفي بيانها أكدت وزارة الخارجية أن الجزائر تجدد قناعتها الراسخة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بحسن نية.

كما أكدت الخارجية استعدادها الكامل للعمل مع مالي من أجل تنفيذ هذا الاتفاق باعتباره يشكل الحاجز الذي يحفظ أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار هذا البلد الشقيق، حسب ذات البيان.

وكانت حكومة مالي الانتقالية أعلنت عن مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا، بينهم 49 مدنيا و15 جنديا. في هجمات على قارب ركاب وقاعدة عسكرية في شمال شرق مالي، الخميس.

حيث استهدفت الهجمات قارب ركاب تمبكتو على نهر النيجر، وقاعدة للجيش في بامبا بمنطقة جاو الشمالية.