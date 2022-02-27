وزارة الخارجية: اتخذنا الخطوات اللازمة لتسهيل دخول مواطنينا من أوكرانيا إلى رومانيا وبولندا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها أن بعثاتها في بولندا ورومانيا إتخذت الخطوات اللازمة لتسهيل دخول مواطنينا من أوكرانيا.

وكشفت الخارجية، ان الرعية الجزائري المتوفي يدعى طالبي محمد عبد المنعم ويبلغ من العمر 24 سنة.

وأوضحت ذات الهيئة، أن الرعية الجزائري توفي إثر إصابته بطلق ناري على مستوى الرأس.

وفي الأخير دعت الوزارة الجالية الجزائرية المتواجدة بأوكرانيا للإتصال بسفارتنا بكييف لاستخراج جوازات سفر طارئة.

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أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بيانا عاجلا للجزائريين المتواجدين بأوكرانيا.

وجاء في نص البيان “على إثر التطورات الحاصلة في جمهورية أوكرانيا. تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الجزائريين المتواجدين والمقيمين في هذا البلد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. وتفادي الخروج من مقر إقامتهم إلا في الحالات المستعجلة”.

وتبقى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الدبلوماسية في كييف، تتابع الأوضاع عن كثب. وفي تواصل دائم ومستمر مع أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا، ولهذا الغرض فقد تم وضع رقم أخضر. تحت تصرفهم للتواصل مع السفارة الجزائرية بكييف: 500068-0800.

من جهة أخرى، تضع وزارة الشؤون الخارجية تحت تصرف عائلات أعضاء الجالية بأوكرانيا

الرقم الأخضر التالي الاستفسار، إذا اقتضت الضرورة ذلك، عن وضعية أفراد عائلاتهم في هذا البلد 021 50 45 00

كما دعت سفارة الجزائر في أوكرانيا، اليوم الخميس، أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة بهذا البلد إلى توخي الحذر.

وجاء في بيان سفارة الجزائر في أوكرانيا “نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا. والإعلان عن الأحكام العرفية، تدعوا السفارة الجزائرية كافة المواطنات والمواطنين المتواجدين عبر ربوع هذا البلد. التوخي بالحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات التي تسديها السلطات الأوكرانية. لا سيما تلك المتعلقة بضرورة المكوث في البيوت وعدم التنقل إلا في الضرورة القصوى”.

وفي وقت سابق. دعت سفارة الجزائر في أوكرانيا، في بيان لها، المواطنين الجزائريين المتواجدين في الأراضي الأوكرانية إلى ضرورة التواصل مع مصالح السفارة.

كما قالت السفارة في بيان لها “نظرا للأوضاع الراهنة في أوكرانيا وتجنبا لأي طارئ. يتوجب على المواطنين الجزائريين القاطنين بأوكرانيا تحيين المعلومات الخاصة بعناوينهم وأرقام هواتفهم من أجل الاتصال بهم عند الضرورة”.

وأضاف بيان السفارة “وضعت السفارة الجزائرية في أوكرانيا خطا هاتفيا أخضر تحت رقم: 500068-0800 تحت تصرف الجزائريين للتواصل معها”.