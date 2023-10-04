وزارة الخارجية تحذر من بيان مزوّر منسوب لها حول الوضع في مالي

حذرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأربعاء، من بيان مزوّر منسوب لها حول الوضع في مالي

وجاء في بيان صادر عن الهيئة ذاتها: “لقد تبيّن تداول بيان حول مالي، منسوب بهتانا إلى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.”

وعليه، تكذّب الوزارة “بشكل رسمي أية علاقة مع هذا التعبير عن الموقف المزعوم”. مضيفة أن هذا البيان “بمثابة تحذير للقراء لما قد تلحقه هذه الوثيقة المزيفة من ضرر”.