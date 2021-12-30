وزارة الخارجية تحذّر المناصرين المتوجهين إلى الكاميرون

وجهت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سلسلة من الإرشادات والتدابير للمناصرين الراغبين في التنقل إلى الكاميرون. لحضور منافسات الطبعة الـ33 لكأس إفريقيا للأمم في كرة القدم، المقررة من 09 جانفي إلى 06 فيفري المقبل.

حسب بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنه في سياق يرتبط بوضع صحي إستثنائي في العالم. يتوجب الأخذ بالتعليمات الخاصة من أجل الدخول إلى التراب الكاميروني، النقل، الإسكان، الإطعام، والدخول إلى الملعب والتعليمات الصحية والأمنية.

وأضاف البيان، أن الوزارة أقرت جملة من التدابير والتوصيات الصحية حاصة في ظل الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19. وأشار :” يبدو أن الوضعية الوبائية “كوفيد 19” في الكاميرون تحت السيطرة، وجميع المؤشرات تدل على أن الجائحة متحكم فيها لحد الآن”.

كما حذرت الوزارة من وباء الملاريا “الذي يعد مرضا شائعا أيضا في الكاميرون. حيث أوصت بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من لدغات البعوض. والإقتصار على شرب المياه المعدنية بدلا عن ماء الحنفية”.

وبالنسبة للدخول الى الملاعب، نبهت الوزارة إلى أنه “لا يسمح بالدخول إلى الملاعب إلا للأشخاص الذين لديهم مسار تلقيحي كامل “جواز سفر صحي”. واختبار كوفيد 19 سلبي لأقل من 24 ساعة ” ( CR, TDR, Antigénique).”

وفيما يتعلق بالتوصيات الأمنية، دعت الوزارة المناصرين إلى “عدم المغامرة في التنقلات إلى مناطق بعيدة عن العاصمة ياوندي أو بعيدا عن وسط مدينة دوالا”.

وافادت وزارة الخارجية الجزائرية و الجالية الوطنية بالخارج، أن مصالح سفارة الجزائر بياوندي تبقى مستعدة للخدمة من أجل ضمان السير الحسن لتنقل المناصرين الجزائريين لهذا البلد. مع إمكانية التواصل مع السفارة عبر الرقم الاخضر (+(237) 222 21 53 51 )”.

مباريات المنتخب الوطني في الكاميرون

للإشارة فسيستهل المنتخب الجزائري المتواجد ضمن المجموعة الخامسة حملة الدفاع عن لقبه القاري.، يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 أمام سيراليون. بملعب “جابوما” بدوالا على الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت الجزائر. قبل مواجهة منتخب غينيا الاستوائية. يوم الأحد 16 جانفي بدوالا على الساعة الثامنة مساء. ثم كوت ديفوار، يوم الخميس 20 جانفي، في نفس الملعب على الساعة الخامسة مساء.