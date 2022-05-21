وزارة الخارجية..تواصل الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف لليوم الثاني والأخير

تتواصل اليوم السبت، الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية، لليوم الثاني والأخير، عبر مختلف مراكز الامتحان.

وانطلقت أمس الجمعة، الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية، وسط ظروف تنظيمية محكمة.

وحسب بيان للوزارة، فقد شهدت مختلف مراكز الامتحان، (الجزائر العاصمة، البليدة، قسنطينة، وهران، ورقلة) توافدا كبيرا للمترشحين الراغبين في الالتحاق بصفوف وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

للإشارة، فقد أشرف المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بمعية مدير المدرسة الوطنية للإدارة وعميد جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،

على انطلاق الامتحان على مستوى مركز الجزائر العاصمة حيث اطمأن على سير العملية في أحسن الظروف.

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