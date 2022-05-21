وزارة الخارجية..تواصل الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف لليوم الثاني والأخير
تتواصل اليوم السبت، الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية، لليوم الثاني والأخير، عبر مختلف مراكز الامتحان.
وانطلقت أمس الجمعة، الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية، وسط ظروف تنظيمية محكمة.
وحسب بيان للوزارة، فقد شهدت مختلف مراكز الامتحان، (الجزائر العاصمة، البليدة، قسنطينة، وهران، ورقلة) توافدا كبيرا للمترشحين الراغبين في الالتحاق بصفوف وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
للإشارة، فقد أشرف المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بمعية مدير المدرسة الوطنية للإدارة وعميد جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
على انطلاق الامتحان على مستوى مركز الجزائر العاصمة حيث اطمأن على سير العملية في أحسن الظروف.
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وزارة الخارجية..انطلاق الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف
كما انطلقت اليوم الجمعة، الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف الخارجي بوزارة الشؤون الخارجية، للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية.
وفي بيان لللوزارة، فقد انطلقت المسابقة وسط ظروف تنظيمية محكمة، حيث شهدت مختلف مراكز الامتحان (الجزائر العاصمة، البليدة، قسنطينة، وهران، ورقلة)
توافدا كبيرا للمترشحين الراغبين في الالتحاق بصفوف وزارة الشؤون الخارجية.
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وزارة الخارجية تدعو المقبولين في مسابقة التوظيف الى سحب الاستدعاءات
الخارجية تدعو المقبولين في مسابقة التوظيف الى سحب الاستدعاءات
كما دعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، المترشّحين المقبولين في مسابقة التوظيف الخارجي، الذين لم يتلقوا استدعاءاتهم، التقرّب من مكاتب بريد الجزائر في بلدياتهم، لسحبها.
وجاء في بيان للوزارة، اليوم الاثنين:”تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج كافة المترشحين المقبولين في مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي ملحق الشؤون الخارجية.
وكاتب الشؤون الخارجية الذين لم يتلقوا استدعاءاتهم إلى التقرب من مكاتب بريد الجزائر التابعة لبلدية مقر إقامتهم المصرح بها في استمارة المعلومات المودعة في ملف المشاركة.
و ذلك لسحب استدعاءات المشاركة الخاصة بهم.”
كما اضاف البيان:”و في حال تعذر سحب ذات الإستدعاءات لأي سبب من الأسباب فإنه يتعين على المترشحين طباعة صفحة قائمة المقبولين الوارد أساءهم فيها واستظهارها مع وثيقة اثبات الهوية يومي إجراء المسابقة.”
الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في طوغو
كما أدانت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، ثكنة عسكرية في الطوغو. كما أشار البيان ذاته، إلى أن الجزائر تقدم تعازيها لعائلات وأقارب الضحايا والشفاء للجرحى.
في حين، أكدت الجزائر للشعب والدولة الطوغولية تضامنها في مكافحة الإرهاب. كما جدّدت دعوتها لأمم إفريقيا إلى استئصال هذه الفلول. وهذه الظاهرة تهدّد السلام والأمن في مسار الجهود المبذولة في التطور الاقتصادي.
كما أشار بيان وزارة الخارجية، إلى أن اجتماع أمم افريقيا في مالابو بمشاركة الجزائر يجب أن يترجم موقف تضامن.