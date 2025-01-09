وزارة الخارجية: مصلحة الحالة المدنية تعود للخدمة كل يوم سبت

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن مصلحة الحالة المدنية ستباشر ابتداءً من تاريخ 11 جانفي المقبل في تقديم خدماتها كل يوم سبت.

ويأتي هذا تنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، بهدف التكفل الأمثل بانشغالات مواطنينا وعملا بتوجيهات وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وحسب بيان الوزارة، فإن مصلحة الحالة المدنية ستباشر تقديم خدماتها كل يوم سبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تخصيص يوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة حصرا باستخراج وثائق الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق الموجهة للاستعمال خارج الوطن.