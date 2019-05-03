وزارة الداخلية: إيداع 11 ملف لتأسيس جمعيات وطنية

أشارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه تم إستقبال 11 رؤساء جمعيات بخصوص إيداع ملفات تأسيس جمعيات وطنية ومابين الولايات.

وحسب بيان لذات الوزارة، فقد تم إستقبال 25 مكالمة هاتفية تتمحور حول طلبات مواعيد إيداع ملفات.

واستفسارات حول شروط وإجراءات التأسيس، وكذا الملفات المودعة سابقا والمتواجدة قيد الدراسة.

وكذا بالنسبة للجمعيات الولائية والبلدية، حيث تم توجيه المعنيين إلى البلديات والولايات المختصة إقليميا.

من جهتها تم إستقبال 11رؤساء جمعيات بخصوص إيداع ملفات تأسيس جمعيات وطنية ومابين الولايات.

وقضايا تتعلق بملفات مودعة سابقا، حيث تم إستقبال ملفين في حين قدمت تحفظات وملاحظات بخصوص خمس ملفات أخرى.

بخصوص تسجيل الجمعيات الوطنية ومابين الولايات، تم تسجيل خمس جمعيات وطنية.

بالنسبة للجمعيات الولائية و البلدية، وتنفيذا للتعليمات الموجهة للجماعات المحلية بخصوص دراسة ملفات الجمعيات والبت فيها.

بما فيمها اللجان الدينية المسجدية، فإن إستغلال الإحصائيات في هذا الإطار، مكّن من تسجيل المعطيات الأولية الخاصة بـ 42 ولاية.

بالنسبة للتأسيس عدد اللجان الدينية المسجدية الولائية المسجلة 8، وعدد اللجان الدينية المسجدية البلدية المسجلة 131 لجنة.

بالنسبة لعمليات التجديد وصلات تجديد الهيئات القيادية للجان الدينية المسجدية الولائية 692.

وصلات تجديد الهيئات القيادية للجان الدينية المسجدية البلدية 1111، بالنسبة لتسجيل الجمعيات المحلية بمختلف أصنافها الولائية 150، والبلدية 460.

تجدر الإشارة، إلى أن العملية مستمرة لغاية تحصيل المعلومات على مستوى الولايات المتبقية والمتمثلة في 06 ولاية.

بالنسبة للأحزاب السياسية، تم إستقبال أربع مكالمات هاتفية، تتعلق أساسا حول الإستفسار عن الإجراءات الواجب إتباعها.

لتأسيس الأحزاب السياسية، حيث تم شرح الإجراءات المعمول بها، فضلا عن توجيه المعنيين للإطلاع على البوابة الإلكترونية.

لاسيما مرافقتهم بخصوص القانون الأساسي النموذجي للأحزاب.